Inter, senti Cordoba: “Cambiati 10 allenatori in 12 anni ma alla fine si affidavano a me”

Parla l'ex difensore nerazzurro

Ivan Ramiro Cordoba , ex storico difensore dell' Inter, si confessa a Win Sport Tv, a cui racconta stralci della sua nuova autobiografia. Temi affrontati in modo particolare le annate in nerazzurro ma anche un grande rimpianto che riguarda un brutto episodio capitato proprio quando difendeva i colori del club di Milano.

RICORDI - "Non mi pento di nulla, a parte quello che successe a Valencia nella famosa rissa dopo la gara di Champions League", ha ammesso Cordoba. "Reagii d'istinto in quell'occasione". E ancora sulla sua esperienza milanese: "Ogni anno all'Inter c'era una sfida differente, cambiavano a livello tecnico: 10 tecnici in 12 anni, davvero tanti. Ognuno di questi arrivava con dei giocatori di cui si fidava, spesso centrali difensivi e quindi ogni anno il mio posto veniva messo in discussione. Poi, dopo 3-4 partite, mi mettevano titolare; ho giocato con Gamarra, Materazzi, Adani e Blanc. Mi ricordo le parole speciali che mi disse Moratti quando firmai il contratto. 'Ivan, puoi giocare bene o male, non è un problema. Però i tifosi dell'Inter ti chiedono di dare tutto in campo'".