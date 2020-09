Inter, senti Eriksen: “Ero abituato ad essere titolare. Spero di ripartire da zero nella nuova stagione…”

Dal ritiro della Nazionale danese, Christian Eriksen torna a parlare anche di Inter e della sua voglia di essere protagonista con la squadra nerazzurra. Ai microfoni di DR Sporten, il centrocampista ex Tottenham ha le idee chiare su cosa vuole per la prossima annata.

Eriksen: “Spero di ripartire da zero”

“Ora c’è stata un po’ di vacanza, poi la Nazionale, ma non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò”, ha detto Eriksen riguardo alle aspettative per la prossima annata. “Spero di tornare e ripartire da zero come tutti. Ma come sempre bisogna vedere cosa pensa l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare e per me è una situazione nuova, bisogna elaborarla e guardandosi indietro capire se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte e nel complesso sono contento di essere all’Inter. Sono ancora felice”. E sulla Serie A: “Se è il campionato migliore per me? Non lo so. Ci sono solo da sei mesi, mentre in Inghilterra per oltre sei anni. Mi ero abituato, ora devo fare lo stesso in Italia”.

