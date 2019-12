Inter, senti Gabigol: “Mi piace tanto la Premier, vincerla sarebbe qualcosa d’incredibile…”

Un 2019 da assoluto protagonista e una possibilità che torni in Europa. Parliamo di Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, che sta segnando a raffica col Flamengo e che tuttora è di proprietà dell’Inter (ma Marotta aveva già detto che non rientra nei piani di mister Conte). Si prospetta un ritorno nel vecchio continente, come affermato dallo stesso attaccante ai microfoni del Sun: “Mi piacerebbe molto giocare insieme a Firmino, mi piace tanto la Premier League: unisce forza, tecnica, velocità ed è uno dei campionati in cui vorrei giocare, fra i migliori in assoluto al mondo. Vincerla sarebbe qualcosa di incredibile, ma ho un contratto con l’Inter e sono al Flamengo fino al 31 dicembre. Riparleremo del mio futuro dopo il Mondiale per Club”.