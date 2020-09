Inter, senti Lukaku: “Dopo finale Europa League non ho parlato 4 giorni. Sullo scudetto e su Conte…”

Interessante intervista rilasciata dall’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il centravanti belga ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata ma anche, soprattutto, di quella calcistica con i recenti momenti vissuti in maglia nerazzurra, dalla grande stagione a livello realizzativo sino alla delusione per la finale di Europa League persa.

Lukaku: “Dopo finale Europa League non ho parlato 4 giorni”

Parte da quello che potrà essere il futuro con l’Inter che vuole vincere e puntare sempre in alto: “Scudetto possibile? Per me la cosa più importante è far parlare il campo, dobbiamo giocare e far bene nei 90′. Voglio dare tutto quanto posso per far bene quest’anno per l’Inter”, ha detto Lukaku. “Conte? Per me è come un padre, una persona che mi capisce veramente bene. Per me giocare per Conte è un sogno. Mi voleva già comprare sei anni fa. Sento di essere cresciuto molto con lui. Lui è l’uomo giusto per migliorare ancora”.

E sui nuovi acquisti e i compagni di squadra: “Vidal? Un giocatore di enorme qualità, un arrivo molto importante per noi. Non si vince senza giocatori di livello, Vidal ha qualità ed esperienza”. Ma da quello che è una certezza a chi potrebbe diventare un grandissimo in futuro: “Su chi scommetterei? Dico Barella, punto su di lui. Sarà il talento che esplode. Sarà un giocatore fondamentale per l’Inter e per l’Italia nei prossimi anni. Ve lo consiglio: è cresciuto tantissimo come mentalità, in possesso palla e non solo”.

Ma poi anche una confessione relativa alla più grande delusione della passata stagione: la finale di Europa League persa contro il Siviglia. “Non ho parlato per quattro giorni dopo la finale. Un momento difficilissimo. Poi mi sono dato una ragione. Si può perdere, ma solo per imparare a vincere”.