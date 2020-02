Inter, senti Messi: “Incantato da Lautaro: è semplicemente spettacolare”

Il rendimento straordinario di Lautaro Martinez sta risultando determinante nel percorso dell’Inter in questa stagione. L’attaccante argentino ha colpito anche un illustre connazionale: Leo Messi. La Pulce del Barcellona, infatti, non ha esitato a riempire di complimenti il collega nerazzurro nel corso di un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo: “È spettacolare, ha condizioni impressionanti. È molto forte e ha un ottimo contro uno, un sacco di goal, nella zona in cui combatti con chiunque. Ha molta qualità. È molto completo. Lautaro al Barcellona? Vorrei che potessero venire tutti i migliori per vincere tutto, compresa la Champions League. Ha molte cose simili con Luis Suarez”. Un commento che sa tanto di minaccia per i nerazzurri…