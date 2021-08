Inter, senti Moratti: “Ai miei tempi avrei fatto di tutto per prendere Messi”

L'ex presidente nerazzurro tra l'affare Lukaku e il "sogno" Messi

NERAZZURRO - "Credo che la necessità di cassa faccia propendere per la cessione, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva", ha detto Moratti sull'Inter con e senza Lukaku. "Non conosco la situazione economica dell’Inter e quindi non posso esprimermi nel dettaglio. Purtroppo le cose nel calcio già le cose non andavano bene, poi il Covid ha acuito tutto. Tutto nasce dalla crisi mondiale con la pandemia che ha peggiorato la situazione generale, ci vuole una revisione di tutto il sistema".