Inter, senti Moratti: “Lautaro Martinez via? Al suo posto… Messi o Dybala”

Parla Massimo Moratti e lo fa senza nessun freno. L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport. Mercato, ripresa della stagione e non solo tra i temi affrontati dall’ex patron nerazzurro.

TRATTATIVE – Tema caldo Lautaro Martinez e le voci che lo vorrebbero in partenza, direzione Barcellona: “Lautaro Martinez via? Se arriva Messi, ci sto. E se è impossibile, al suo posto vorrei Dybala”, ha proposto Moratti.

RIPRESA E RECORD – Sulla ripartenza della stagione e le tante ipotesi di queste settimane: “Ripresa? Meglio preparare la prossima stagione. Ma ci sta che uno come Lotito parli da tifoso”, ha detto l’ex patron dell’Inter riguardo la volontà del presidente della Lazio di provare a concludere l’annata. Mentre sui record possibili da parte della Juventus, Moratti ha colto nel segno: “Futuro triplete alla Juventus? Nessun record dura in eterno. Di sicuro il nostro non ce lo toglierà nessuno…”.