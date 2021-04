Inter, senti Paolillo: “Proposi Conte a Moratti ma non voleva uno juventino…”

Le parole dell'ex dirigente nerazzurro

PASSATO - "Il mio pentimento più forte è stato quello di non aver perseguito in fondo la mia idea, che era quella di smobilitare una squadra sì vincente ma stanca e vuota. E Mourinho che lo sapeva bene è scappato la sera stessa della vittoria e quello non glielo perdonerò mai", ha detto Paolillo in riferimento all'Inter post Triplete.