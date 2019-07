Inter, senti Solskjaer: “Lukaku? Fuori forma. Non gioca. E sul mercato…”

Vigilia infuocata del match amichevole tra Inter e Manchester United. Complice il calciomercato e la querelle che riguarda il bomber degli inglesi Romelu Lukaku. L’attaccante piace e non poco ai nerazzurri che, con Antonio Conte in prima linea, vogliono strapparlo ai Red Devils.

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole e ha fatto chiarezza sul giocatore. L’allenatore norvegese ha escluso la possibilità di vedere Lukaku in campo nella sfida: “Lukaku non è in forma, quindi non sarà a disposizione per la partita di domani. Notizie di mercato su di lui? Non ho aggiornamenti rispetto all’ultima volta che ho parlato a riguardo”.

Apertura o braccio di ferro, il belga per il momento non vedrà neppure da vicino i colori nerazzurri dell’Inter.