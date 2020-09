Inter, senti Toldo: “I tifosi non vedono l’ora di vincere. Può giocare alla pari con la Juventus”

Lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte dell’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo. L’ex estremo difensore ha commentato le grandi aspettative attorno al club di Milano per questa stagione appena iniziata.

Toldo: “Inter può giocarsela alla pari con la Juventus”

“Il pubblico non vede l’ora di vincere. Un po’ di pressione c’è”, ha detto Toldo relativamente all’ambiente nerazzurro e ai suoi fan. “Credo che la squadra sia forte, potrà giocarsela alla pari con la Juve. La differenza la farà l’umiltà di ogni giocatore, ma questa Inter mi fa ben sperare. Penso a Lautaro, ma soprattutto a Lukaku”.

Da buon ex, poi, un pensiero anche per la Fiorentina: “La Fiorentina? Sono curioso di Commisso, apprezzo le parole, ma contano i fatti. In passato, i tifosi sono stati scottati da tante promesse. Spero nell’Europa League, anche se la corsa sarà complicata. Castrovilli e Chiesa rimarranno a Firenze ancora per poco tempo, inutile nascondersi. Ma la Fiorentina ripartirà”, ha concluso Toldo.

