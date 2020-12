Inter, senza scudetto sarà addio a Conte: scelto il sostituto

Secondo quanto riportato da La Stampa, solamente la vittoria dello scudetto salverà Antonio Conte da un addio all’Inter al termine di questa stagione. Il cammino flop in Champions League con l’eliminazione alla fase a gironi dà ora una sola occasione al mister per confermarsi alla guida del club anche in futuro: la vittoria del Tricolore.

Senza impegni europei che avrebbero obbliga la società a fatiche raddoppiate, l’Inter dovrà provare a vincere il campionato. In caso contrario, come si legge dal quotidiano, è già pronto l’erede sulla panchina nerazzurra. Sarà quasi certamente Massimiliano Allegri a sostituire Conte in caso di insuccesso. Il nome dell’ex Juve è da tempo tra i più chiacchierati. Resta solo da capire se il toscano non troverà squadra prima della fine dell’annata in corso.