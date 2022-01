Inter, sui social le immagini della nuova maglia home 2022-23

Indiscrezioni sulla t-shirt home dell'Inter 2022-23

Arrivano da Footy Headlines le prime indiscrezioni sulla maglia dell'Inter per la prossima stagione. Il noto sito che si occupa di divise da gioco e non solo ha pubblicato alcune foto relative alla t-shirt che i nerazzurri dovrebbero vestire per la sfide casalinghe nell'annata 2022-23.