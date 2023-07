Inter, svelata la maglia away 2023-24

"Never Away, perché in nessun luogo siamo davvero in trasferta: non importa quanti chilometri tu debba percorrere, la casa dell’Inter è il mondo; ovunque andrai, troverai un punto in cui il nero si fonde con l’azzurro perché il nostro DNA è internazionale". In questo modo l’Inter ha ufficializzato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2023/24.