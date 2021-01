Inter, svolta sul nome: addio ‘Internazionale’, ecco come si chiamerà

Svolta in casa Inter. La società nerazzurra, oltre i tanti rumors sul futuro della proprietà, cambierà nome. Addio ‘Internazionale’, il club da inizio marzo dovrebbe chiamarsi Inter Milano. Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport, il legame tra la città e il mondo del calcio sarà ancora più stretto con le due lettere iniziali I e M che torneranno ad assumere una grande rilevanza per i colori nerazzurri.

Da quanto si apprende, si tratta di una innovazione su cui l’Inter lavora da mesi. Fa specie, però, come questo grande passo avvenga proprio quando le voci di una possibile cessione del club da parte della famiglia Zhang si siano maggiormente rinforzate. In ogni caso il club milanese darà il via ad una nuova era. Molto importante, per il nome nuovo, l’assonanza con l’inglese. In Inghilterra, infatti, i club nerazzurro è conosciuto appunto come Inter Milan. Una svolta storica che riguarderà anche il logo.

Un rinnovamento, ma nessuno follia. L’Inter abbraccerà un brand stilizzato e minimal. Alla base ci sarà un gioco di idee sempre considerando le lettere I e M. Nessun Duomo ma più probabile qualcosa di moderno e che possa ripercorrere la storia del vecchio logo iconico durata ben 113 anni…