Inter, ti ricordi Thohir? Può tornare alla guida di un club in Inghilterra

Erick Thohir sarebbe pronto a tornare nel mondo del calcio. L’ex presidente dell’Inter, secondo quanto raccontano fonti inglesi, sarebbe vicinissimo a vestire di nuovo i panni dirigenziali per un club di seconda divisione britannica.

Da quanto riferito dal Daily Telegraph il magnate indonesiano farebbe parte di una cordata di investitori pronti ad acquistare l’Oxford United, club che ad oggi gioca in League One. Per Thohir, quindi, una nuova avventura anche se non esattamente una totale novità dato che dal novembre del 2018 all’ottobre 2019 aveva già fatto parte del board del club.

Una notizia che desta molta curiosità anche da noi in Italia vista il suo passato a tinte nerazzure. Vedremo quando ci saranno ulteriori certezze come andrà a finire la vicenda.