Inter, tifosi furiosi: striscione con minaccia alla squadra

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, in casa Inter non si respira una bella aria. Anche i tifosi hanno deciso di infuocare ancora di più l’ambiente con uno striscione contro, a quanto pare, i calciatori.

Inter: la furia dei tifosi

Come riportano le immagini di TMW apparse sui social, uno striscione dei fan dell’Inter è apparso a poche ore dalla gara contro il Sassuolo: “Quella maglia che tu indossi va onorata. Tirate fuori i coglioni, o veniamo coi bastoni”. Una minaccia pesante che fa capire come il momento sia piuttosto complesso. La gara contro i neroverdi potrebbe essere in qualche modo la svolta. Si spera, per l’Inter, in modo positivo.