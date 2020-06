Inter, tour de force pazzesco: possibili 4 gare in 12 giorni

La ripresa delle competizioni del mondo del calcio è ormai prossima. La Coppa Italia prima e la Serie A poi torneranno protagonista. In tal senso, una delle squadre che potrebbe essere maggiormente impegnata è l’Inter. Infatti, dopo la semifinale di ritorno contro il Napoli, nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a passare il turno ribaltando l’esito della gara d’andata, Conte e i suoi si ritroverebbero a dover affrontare la finale di Coppa Italia il 17 contro la vincente tra Juventus e Milan per poi tornare in campo in Serie A dove prima dovranno recuperare la sfida non giocata contro la Sampdoria (in programma il 21 giugno) e poi ancora contro il Sassuolo il 24. Per l’Inter, quindi, 4 partite in 12 giorni. Un tour de force che sarà fondamentale per la squadra nerazzurra e le ambizioni di trovare un trofeo in questa stagione.