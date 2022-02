Inter, trauma distorsivo per Bastoni: la nota del club

Aggiornamenti sulle condizioni del centrale nerazzurro dopo l'infortunio alla caviglia

Trauma distorsivo alla caviglia destra . Queste le notizie che arrivano da casa Inter in merito alla diagnosi sull'infortunio di Alessandro Bastoni . Dopo la risonanza di questa mattina effettuata dal giocatore nerazzurro, la società ha dato ufficialmente aggiornamenti in relazione al problema occorso al difensore nel match contro la Roma di Coppa Italia.

L'italiano, ricordiamo, è uscito dal campo ieri sera nella sfida dei quarti di finale di Coppa italia contro la Roma dopo essere ricaduto male in seguito ad un contrasto aereo con Zaniolo. Il giocatore, squalificato per due turni in campionato, si dovrà dunque fermare. Solo più avanti verranno dati maggiori dettagli sulle tempistiche per il recupero.