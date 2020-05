Inter, Triplete senza tempo: arriva l’anello celebrativo

“Momenti senza tempo, incisi nella storia come parole sul metallo”, queste le parole con cui l’Inter annuncia attraverso i canali social, la possibilità per tutti i tifosi di fede nerazzurra di acquistare il proprio anello e celebrare lo storico Triplete ottenuto nel 2010.

L’omaggio dell’Inter all’impresa

Da oggi tutti i tifosi nerazzurri potranno portare a casa un ricordo indelebile della stagione del Triplete quando Mourinho e il patron Moratti riuscirono a portare a casa Scudetto, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Come annunciato dall’Inter, è in vendita l’esclusivo anello celebrativo #Timeless2010, realizzato in collaborazione con il laboratorio creativo milanese Nove25. L’anello, sullo stile degli anelli celebrativi delle diverse leghe sportive americane, è stato realizzato per tutti i calciatori della squadra della stagione 2009-10 e, da oggi, è disponibile anche per i tifosi.