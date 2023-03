Inter, un mese decisivo per Inzaghi: al suo posto c’è un’ipotesi…

Il tecnico nerazzurro in bilico. Al suo posto potrebbe esserci il ritorno in Italia di un volto noto.

Redazione ITASportPress

Mese cruciale per l'Inter quello che sta per iniziare. Aprile potrebbe essere fondamentale per la squadra nerazzurra in chiave obiettivi stagionali, ma anche per il tecnico Simone Inzaghi.

A tal proposito, il Corriere dello Sport ha spiegato come la dirigenza potrebbe pensare ad un cambio di allenatore per la prossima stagione. In particolare di come ci sarebbero già stati dei contatti con l’ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, ora in Inghilterra al Brighton.

Il problema, in tal senso, sarebbero i costi. Inzaghi ha ancora un anno di contratto fino al 2024, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro, più quello del resto del suo staff. Liberarlo costerebbe dunque circa 10 milioni. Per quanto concerne De Zerbi, la clausola per liberarlo dal contratto in essere con il Brighton fino al 2026 dovrebbe costare circa altri 10 milioni. Somme che, ora, la società interista non sembra disposta a spendere o che comunque richiederebbero l'ok del presidente Zhang.