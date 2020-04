Inter, Vecino e i segreti dello spogliatoio: “Borja Valero un grande amico. Il più forte della rosa è…”

Simpatico botta e risposta via Twitter da parte del centrocampista dell’Inter Matias Vecino e i tifosi nerazzurri. L’uruguaiano ha risposto a diverse domande in riferimento alla squadra allenata da Antonio Conte e alle sue sensazioni e rapporto con i compagni.

Tra le dichiarazioni più curiose, sicuramente, quelle relative a Marcelo Brozovic e Borja Valero: “Marcelo? Per me è il più forte che abbiamo in rosa. Da fuori si vede un’immagine diversa da quella che è realmente. Marcelo è un ragazzo speciale”, ha detto Vecino senza batter ciglio. E sullo spagnolo: “Da quando sono in Italia me lo porto dietro”, ha scerzato il classe 1991. “Abbiamo giocato insieme alla Fiorentina e poi qui. È il compagno con cui ho condiviso più momenti: abita vicino a me e siamo anche in camera insieme”.