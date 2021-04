Inter-Verona, gol annullato a Faraoni: Viviano sta con Handanovic. La spiegazione

Il commento social del portiere italiano

Ha fatto tanto discutere il gol annullato a Davide Faraoni nel pomeriggio di ieri nella sfida tra Inter e Verona . L'esterno gialloblù, andando a saltare per colpire il pallone, ha toccato il braccio del portiere nerazzurro impedendone la presa sicura, fatto che ha portato a vedere la sfera finire in rete. Un gol che, però, è stato immediatamente annullato per fallo ai danni dell'estremo difensore .

Un episodio che ha visto il tecnico del Verona Juric chiedere spiegazioni ma che, secondo un parere esperto, quello di Emiliano Viviano, non lascia spazio ad interpretazioni. L'ex portiere anche della Sampdoria, ora in Turchia al Karagümrük, ha scritto su Twitter la sua opinione rispondendo ad alcuni messaggio dei tifosi che non capivano il motivo della rete annullata. "C’è poco da spiegare. Le braccia e le mani del portiere non si toccano", ha esordito Viviano prendendo le difese di Handanovic. "E' come uno sgambetto per un calciatore! Faraoni non lo fa apposta ma Handanovic guarda la palla e se gli togli un braccio e normale non la prenda", ha scritto il portiere.