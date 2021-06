Inter, Vidal è di troppo: due opzioni per il futuro

Il cileno ha ancora un anno di contratto ma il club vorrebbe puntare su altri giocatori

Non sembra essere certo di rimanere a Milan Arturo Vidal . La sua presenza in casa Inter è sempre più in dubbio. Il Guerriero potrebbe essere uno degli elementi che il club nerazzurro potrebbe mettere sul mercato vista la grande necessità di fare cassa e liberarsi degli ingaggi più pesanti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista cileno vorrebbe restare a Milano ma il suo ingaggio, 6,5 milioni, è troppo alto per le casse del club e per questa ragione si starebbe valutando tutte le ipotesi possibili. In Patria, si legge, ipotizzano un futuro in Asia o in Sudamerica. Solamente pochi giorni fa, proprio Vidal aveva espresso il suo desiderio, in futuro, di giocare in Messico, nel Club America. Anche se, allo stesso tempo, aveva sottolineato come gli manchi ancora un anno di contratto col club nerazzurro...