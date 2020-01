Inter, Zanetti: “Amarezza per l’uscita dalla Champions. Vogliamo essere protagonisti in Europa League. E sullo scudetto…”

Intervistato da Tyc Sports, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della stagione nerazzurra. Dall’uscita dalla Champions League al sogno scudetto, fino al proseguimento in Europa League e al tecnico Antonio Conte.

PROGETTO – “Questo è un anno importante per noi, è iniziata una nuova tappa insieme ad Antonio Conte. Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Antonio è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene. Siamo ancora solo a metà campionato, lunedì abbiamo la partita contro il Napoli che è molto importante, ma vogliamo competere in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League per poter essere protagonisti e fare dei buoni risultati” – ha detto Zanetti che poi ha ammesso – “la Champions? L’eliminazione ha lasciato amarezza soprattutto per come è finita, eravamo in un girone complicato e abbiamo fatto buone partite con Barcellona e col Borussia Dortmund. Ora dobbiamo fare bene in Europa League che è sempre una competizione importante: speriamo di arrivare in finale”.