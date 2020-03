Inter, Zanetti blinda Lautaro Martinez: “Suo futuro in Italia. Coronavirus? A Milano gli ospedali non bastano…”

Campionato fermo, ma il calciomercato non si placa mai. Nonostante l’emergenza coronavirus, rimbalzano le notizie e i rumors che vedono diverse trattative avviate con ampio anticipo rispetto alla finestra estiva. Tra le tante voci, anche quella della partenza del bomber dell’Inter Lautaro Martinez in direzione Barcellona.

A parlare di questo ma anche del momento difficile che sta attraversando l’Italia e il mondo intero a causa del coronavirus, è stato Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter ha commentato a Radio Continental i diversi temi di attualità.

MERCATO – Sul calcio e l’interesse di molte big europee per Lautaro Martinez, Zanetti ha spiegato: “Dei giocatori che sono emersi ultimamente, Lautaro è sicuramente uno dei migliori. Ha solamente 22 anni e sta facendo cose straordinarie sia per l’Inter che per la Nazionale argentina. Siamo felici con lui e lui lo è con noi, al momento il suo futuro lo vedo ancora in Italia”, ha chiuso subito l’ex capitano nerazzurro.

EMERGENZA – Ma come tanti a Milano, anche l’Inter e Zanetti si trovano in pieno caos da coronavirus: “Ho visto che anche in Argentina ci sono casi di coronavirus, spero che non sia come qui in Italia. A Milano gli ospedali non bastano. I dottori stanno facendo uno sforzo enorme ma nessuno si aspettava numeri di questo genere. Da parte nostra stiamo cercando di dare una mano, mostrando sensibilità e solidarietà. L’Inter ha disposto diverse misure per fronteggiare questa emergenza e speriamo di trovare una soluzione al più presto. I calciatori ad esempio stanno seguendo un programma stabilito da un nutrizionista e si fanno consegnare il cibo a casa. Io sto a casa insieme alla famiglia e cerchiamo di farlo tutti con senso di responsabilità”.