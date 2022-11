Inter, Zanetti: “Dispiace perdere San Siro ma è tempo di grande innovazione”

Intervista a Il Giorno per l'ex capitano dell' Inter e attuale vicepresidente Javier Zanetti . Diversi i temi affrontati tra cui la vicenda relativa ai tifosi della Curva Nord ma anche il futuro di San Siro con il cambio stadio che sembra ormai imminente.

"Spero che quanto accaduto a San Siro, con la curva Nord che si svuota, non succeda mai più. Quest’anno abbiamo registrato tanti sold out: un record nella storia del club. La gente deve tornare allo stadio". Non credo che ora la gente voglia scappare, l’impulso del tifoso è più forte di quel che è accaduto. Però vanno rispettati i valori dello sport", le parole dell'ex capitano nerazzurro.