Inter, Zanetti: “Ecco cosa dicevo a Moratti e poi ho avuto ragione”

"Quando sono arrivato all’Inter per me era il massimo e ho fatto tutta la carriera qui". Sono queste alcune delle parole di Javier Zanetti, ex capitano e ora vicepresidente dell'Inter a Il Giorno. Il quotidiano ha riportato altre parole della sua intervista all'ex storico calciatore argentino sottolineando il rapporto con la piazza e non solo.