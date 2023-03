Inter, Zanetti: “Ho fatto il muratore e ho capito tante cose. La maglia numero 4…”

L'argentino, ex capitano e ora vicepresidente, ha parlato della sua carriera e non solo.

Intervista a cuore aperto a Mola TV per Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter e attuale vicepresidente del club nerazzurro. Per sempre resterà sempre "il capitano" anche grazie ai suoi forti valori trasmessi negli anni in campo e non solo.

"Quando sono arrivato c’era il 4 me lo sono preso e l’ho tenuto tutta la carriera. Con quel numero ho passato momenti indimenticabili con l’Inter. Per me i nerazzurri significano famiglia, amore. L’Inter è casa mia. Esserci legato ancora adesso è molto importante per me", ha raccontato Zanetti.

Parlando dei cugini rossoneri e del "suo pari" nel club milanista: "Per anni il derby di Milano era Javier contro Maldini, una rivalità che ha sempre portato cons é tanta stima reciproca: “Con Paolo c’è sempre stato un grande rapporto e un grande rispetto al di là della rivalità che durano tutta’ora. Paolo rispetta tutti. Ci siamo affrontati in tanti derby, ma lui era un avversario molto leale e per questo l’ho sempre rispettato".

Molto di quello che è ora Pupi lo deve alla sua famiglia: "Mio padre faceva il muratore e io un anno l’ho aiutato. È stato uno dei momenti più belli della mia vita, perché lì ho capito tantissime cose. Ho capito quanto mio padre e mia madre si sacrificassero per non far mancare niente a me e a mio fratello. Ho capito quali sono i valori umani fondamentali per l’essere umano".