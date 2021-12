Inter, Zanetti: “Messi? Nessuno pensava sarebbe andato via dal Barcellona. Noi…”

Parla il vicepresidente nerazzurro

C'è anche un passaggio sui rumors di calciomercato che avevano, solamente pochi mesi fa, accostato Lionel Messi all' Inter , nell'intervista rilasciata a Tyc Sports da parte di Javier Zanetti , storico ex capitano e ora vicepresidente nerazzurro.

Pupi ha affrontato diversi temi e, con molta franchezza, ha anche parlato de La Pulce e delle voci che lo volevano anche vicino al club di Milano: "Nessuno pensava sarebbe andato via dal Barcellona", ha ammesso Zanetti . "Le voci sull'Inter? Una sorpresa. Eravamo in piena crisi pandemica, non ti potevi permettere un investimento così importante , avrebbe messo a rischio il futuro della società. Siamo un club con una strategia precisa e negli ultimi anni stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal campo".

E in effetti tra le parti non vi è mai stato nulla di concreto. Messi ha poi lasciato il Barcellona per trasferirsi in quel di Parigi dove ora, al Psg, proverà a vincere tutti i titoli possibili con i francesi.