Inter, Zanetti si confessa: “Vi racconto il momento più bello della mia vita. Mercato? Ecco il futuro di Lautaro Martinez e Icardi…”

Tempo di ricordi per Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell’Inter, e grande storico capitano nerazzurro. L’argentino si è confessato ai microfoni di ESPN. Triplete e carriera dirigenziale, con sguardo al mercato, tra i temi affrontati dalla bandiera interista.

TRIPLETE – “Il trionfo di Madrid? È stata la realizzazione di un sogno. Vincere voleva dire coronare una grandissima annata”, ha detto Zanetti che ha raccontato: “A tre minuti dal termine Julio Cesar prende in mano la palla, guarda Samuel e gli dice: ‘Walter, siamo campioni’. Un momento meraviglioso, il più bello della mia vita”. E su chi ha guidato quella squadra di campionissimi: “Mourinho? José è una persona speciale, grande allenatore e grande persona. Parliamo di un motivatore, di uno che trasmette tanta passione. Ti porta a tirare fuori il meglio di te stesso”.

MERCATO – Dal passato da giocatore, alla carriera da dirigente con uno sguardo al mercato: “In questo momento non stiamo parlando di calciomercato, la cosa più importante è la salute. Se Icardi tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci”. E su Lautaro Martinez e le voci che lo vorrebbero al Barcellona: “Noi abbiamo creduto in lui. Vedo il suo futuro all’Inter”, ha concluso Zanetti.