Inter, Zhang protegge Conte e rilancia: “Obiettivo non cambia. Diamo tutto insieme”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, lancia un chiaro segnale sul futuro della stagione dopo la cocente eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e dalle competizioni europee. Il mancato successo contro lo Shakhtar Donetsk ha decretato un proseguimento dell’annata piuttosto chiaro: solo campionato e Coppa Italia con l’obiettivo ormai dichiarato dello scudetto. Dalla Cina arrivano importanti parole da parte del patron che conferma Conte e stimola l’ambiente.

Zhang: “Obiettivo non cambia. Avanti insieme”

“Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala”, ha esordito il numero uno dell’Inter. “Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”. Nonostante il grave insuccesso in Champions League, dunque, Steven Zhang non vuole mollare e si aspetta una grande reazione da parte dei suoi. Lo scudetto è diventato quasi un obbligo.