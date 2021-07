Interspac, nuove adesioni: ci sono anche Altobelli, Nicola Savino e… Rudy Zerbi

Nuove adesioni per il progetto azionariato popolare

Prosegue quindi l'iniziativa dei tifosi per venire in sostegno della società interista. Con Toscani, ecco che a dire sì ad Interspac sono anche AlessandroSpillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio per manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter è attivo fino alle 23 di domenica 18 luglio.