Intervista a Bonetti: “Juve, Giuntoli non è un mago. Sampdoria? Pirlo grande colpo”

“Ma non bisogna commettere l'errore di pensare che, preso Giuntoli, tutti i problemi siano risolti all’improvviso. Non è un mago”.

Potrebbero subentrare incompatibilità con Allegri? Non è mistero il feeling tra l’ex Napoli e Spalletti…

“Io non conosco nessuno dei due. Però è chiaro che Allegri dipenderà dai risultati. Se ancora una volta la Juve non vincerà nulla, la società potrebbe pensare seriamente di cambiare”.

“Per ora non è stato fatto chissà che cosa. Ho sentito parlare di Berardi: per carità, buon giocatore. Ma non ti sposta gli equilibri. Bisogna costruire la squadra giusta”.