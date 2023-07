Intervista a De Canio: “Genoa, la salvezza non basta. Reggina? Sorpresa Saladini…”

La Serie B rischia di perdere concretamente appetibilità, con il naufragio finanziario di tanti club?

“La Serie B è ben rappresentata. Ci sono tante città, con la loro storia e il loro blasone. Non penso si abbassi il livello di interesse generale. Quest’anno c’è la Sampdoria, per esempio”.

A proposito di Genova, parliamo della “sua”sponda con simbolo Grifone. La stanno convincendo le mosse di mercato del club ligure?

“Sì, perché non si stanno prendendo calciatori tanto per prenderli e si sta procedendo con calma, senza fretta. Il mercato è ancora lungo e c’è tutto il tempo per allestire una rosa di tutto rispetto”.

Che ambisca a quale obiettivo?

“A essere la rivelazione del campionato. Salvezza? Secondo me il Genoa deve ambire a qualcosa in più. Non dico a vincere lo scudetto, ma alla parte sinistra della classifica sì”.

E, in tal senso, puntare su Gilardino è stato un azzardo?

“Assolutamente no, la Serie A l’ha guadagnata lui, giusto che il club ci punti. Logico: si devono seguire alla lettera le sue indicazioni sul mercato. Retegui, per esempio, è una sua palese richiesta”.

È stato anche a Napoli. Restano sempre i partenopei la squadra da battere in chiavetta tricolore?

“Io non ho mai pensato che il Napoli fosse la squadra più forte, è stato molto abile Spalletti quest’anno. Ritengo che un po’ tutte si siano indebolite…”.

Ossia?

“Il calcio arabo ha colpito nettamente quello italiano. L’Inter, ora come ora, è tutta da scoprire. La Juve deve lavorare in condizioni non semplici: che cosa vuole fare Vlahovic? Come può Allegri lavorare in uno scenario simile, con il giocatore più rappresentativo con il mal di pancia?”.

Poi c’è il Milan, che - tuttavia - si è paradossalmente rinforzato con la cessione di Tonali…

“La nuova dirigenza ha subito voluto mettersi in evidenza con qualche grande nome. Però occhio: bisogna poi vedere l’aderenza al campo. È quella l’unica cosa che conta”.

Continua a seguire le vicende del Catania? Gli etnei hanno scommesso sul giovane Luca Tabbiani in panchina…

“Gli auguro di riportare subito il Catania in alto. Sono meno preparato sul mercato degli etnei, però per me Catania - a livello di piazza - equivale il Genoa, il Palermo, la Sampdoria, l’Udinese… tutti club che devono rimanere in Serie A”.