Intervista a Ferri: “Con Corini Palermo può andare in A. Samp riparti da Quaglia&Gabbia”

Mediante quale tipo di operazioni?

“So che Corini sta lavorando con la società. Qualche profilo di giocatore che lui ha già allenato potrebbe far comodo. È un tecnico affidabile. Cominciando la stagione con lui, il Palermo può avere per davvero l’obiettivo Serie A”.

Il suo giudizio su Brunori?

“Può diventare la prima punta della Juventus del futuro, però ogni carriera è a sè. Da quanto ho visto, è un attaccante moderno e affidabile. Può inoltre migliorare ulteriormente”.

Capitolo Cagliari. Dopo i fasti per l’ottenimento della promozione, ora come deve agire la società?

“Mediante un mercato strutturato. L’attuale Cagliari ha compiuto un miracolo, ma servono giocatori di esperienza per non risprofondare in Serie B”.

C’è il pericolo che “l’effetto Ranieri” svanisca?

“Non tanto quello, quanto il fatto che il Cagliari attuale non possiede il giusto mix tra giovani e calciatori esperti. La Serie A ha un livello molto maggiore rispetto alla B. Questo particolare non deve essere trascurato. Credo che il mister sia il primo a esserne consapevole. Dovrà resettare tutto e compattare il suo gruppo in merito al fatto che è necessario ripartire da zero”.

Il suo parere in merito a quanto è accaduto fronte Sampdoria?

“Mi ha stupito come sia stata trattata la società. Meno male che, ora, le cose sembrano essere a posto. Ripartire dai dilettanti sarebbe stata un’ingiustizia epocale”.

Che tipo di campionato di Serie B prospetta da parte dei blucerchiati?

“Non so se avranno la forza di tornare subito in Serie A. Quagliarella e Gabbiadini resteranno: è sicuramente importante ripartire da due punti fermi come loro. Però la rosa deve essere rinforzata. Non so quali disponibilità economiche abbia la società in questo senso. Magari intende effettuare un primo anno di carattere esplorativo. Vedremo”.

Ha giocato con Cassano e conosce la persona. La colpisce il suo modo di comunicare molto “netto e risulto”?

“Il personaggio lo consociamo tutti. Io posso soltanto dirvi che lui è tutto fuorché uno stupido. Ha scelto una certa linea e ha cominciato a comunicare in un certo modo per attirare i riflettori su di sè, come ha sempre fatto in carriera tra l’altro”.