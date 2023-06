Intervista a Izco: “Inter non ha creduto in Casadei e l’ho portato al Chelsea”

L'ex attaccante della Primavera dell'Inter, ora di proprietà del Chelsea, sta trascinando a suon di gol l'Italia Under 20 al Mondiale. Mariano Izco ai microfoni di Itasportpress.it che ha seguito il trasferimento lo scorso anno dall'Inter al Chelsea per conto dell'agenzia Base Soccer di Paolo Busardò ha detto la sua sul calciatore. "Subito dopo aver vinto il campionato Primavera con l'Inter è nata l'operazione di mercato con il club londinese. Io l'ho portato al Chelsea dove sono stato con il ragazzo fino a quando ha messo la firma sul contratto. L'Inter ha fatto un affare vendendolo un giovane che non aveva mai giocato in prima squadra per 15 milioni. Quello che sta facendo con l'Under 20 in Argentina non mi sorprende perchè Casadei è fortissimo. Oggi molti si sono accorti di lui solo perchè lo vedono in tv al Mondiale ma per me non è una novità. Bravo il Chelsea a prenderlo lo scorso anno ma in Italia non c'è la cultura di valorizzare i giovani come in altre parti dell'Europa. L'Inter non lo conosceva fino in fondo Casadei e probabilmente non conosceva le sue potenzialità. Il futuro di Cesare è al Chelsea e nonostante sia un 2003 può tranquillamente giocare con i Blues in Premier League. Se continua così troverà spazio anche nella Nazionale di Mancini. Per caratteristiche lo accosto a Milinkovic-Savic della Lazio perchè sa inserirsi e fare gol. E' molto completo Casadei e scommetto su di lui". Il Chelsea aveva da tempo messo gli occhi sul ragazzo, che i nerazzurri inizialmente non avevano intenzione di lasciare andare a titolo definitivo: prima dell'affondo dei londinesi, l'idea era quella di un prestito o una cessione con diritto di "recompra". Ma i Blues hanno fatto sul serio, offrendo prima 8 milioni e arrivando a 20 complessivi. Proposta difficile, e infatti lo scorso mese di agosto l'affare si concluse.