Intervista a Mutarelli: “Retegui sarà la rivelazione della A. Palermo? Proprietà ambiziosa”

Il Genoa e il Palermo , due costanti della sua carriera. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Massimo Mutarelli.

“Molto positivo. Secondo me il Genoa si è aggiudicato uno dei possibili attaccanti rivelazione del prossimo campionato”.

La convince come si sta muovendo il Grifone sul mercato?

“Io vedo un Genoa molto oculato, che cerca di seguire l’allenatore rispetto alle sue esigenze. È un ambiente armonioso. Per me ci sono tutti i presupposti per disputare una stagione da protagonisti”.