Intervista a Ricchiuti: “Genoa e Retegui grandi incognite. Per la A Bari e Palermo ma il Südtirol…”

“Secondo me la Serie B è diventata più avvincente della Serie A: è più imprevedibile e anche le neopromosse possono dire la loro. Io dico che il Sudtirol può ripetere la super stagione dell’anno scorso. Poi voto Bari e Palermo. Secondo me però sarà l’anno del Parma. Altresì non ne vedo bene un’altra…”

“Secondo me la Ternana sta calando a picco. Ha sbagliato completamente il mercato fino a qui. A mio avviso, in un campionato competitivo come la Serie B, non puoi permetterti di indebolirti così”.