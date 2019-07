Intrigo James Rodriguez, il Real Madrid può tenerlo: il 29 in ritiro anche se Zidane…

James Rodriguez continua ad accendere il mercato estivo e scaldare il cuore dei tifosi del Napoli. Il colombiano del Real Madrid è l’obiettivo numero uno degli azzurri di Carlo Ancelotti anche se i Blancos, detentori del suo cartellino, non cedono facilmente alle richieste di De Laurentiis.

Serviranno 42 milioni per portarlo via dalla capitale, cifra che anche l’Atletico Madrid pare essere disposta a spendere per assicurarsi le prestazioni del trequartista. E dalla Spagna non escludono anche un’altra ipotesi: quella della permanenza del giocatore con la camiseta blanca.

NESSUNA FRETTA – Come riporta Marca, infatti, nonostante Zidane non veda di buon occhio la presenza di James Rodriguez in rosa, il club non avrebbe alcuna intenzione di chiudere operazioni con eccessiva fretta. Il colombiano tornerà con la squadra e si aggregherà al gruppo il 29 luglio e il Real Madrid sembra volerlo aspettare. Napoli e Atletico Madrid, in tal senso, tremano e potrebbero perdere uno dei loro principali obiettivi di mercato. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, però, nonostante la calma apparente in casa madrilena, le intenzioni del tecnico sono quelle di fare cassa per arrivare a Paul Pogba e Donny van de Beek.