Intrigo James Rodriguez, spunta un’altra pretendente

James Rodriguez e il Napoli sono più lontani di quanto si possa pensare. Se infatti il colombiano ha già dato la propria parola al club di De Laurentiis, la richiesta del Real Madrid è ancora troppo alta rispetto a quanto il Napoli sembra disposto a spendere. Posizioni lontane anche per quanto riguarda la formula del trasferimento, perché i Blancos vogliono cedere l’ex Monaco a titolo definitivo, mentre il Napoli punta a un prestito con diritto di riscatto.

Come se non bastasse, secondo quanto scrive la ‘Bild’, sul giocatore si è posato l’interesse di un’altra squadra, il Paris Saint-Germain, che si unisce all’Atletico Madrid, l’avversario più pericoloso per il Napoli vista la tentazione di James di restare a Madrid.