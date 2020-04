Invasore di campo e giocatore alle Seychelles: ecco chi è il runner di Pescara

Il video che lo immortala mentre viene inseguito dalle forze dell’ordine ha fatto (purtroppo) il giro del web. Il famoso runner di Pescara che scappa sulla spiaggia abruzzese ha un nome ed un cognome. Si tratta di Mario Ferri, noto anche come il Falco. Ferri negli anni è stato autore di numerose invasioni di campo, non solo in Italia.

SCUSE – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Mario Ferri ha prima voluto scusarsi con tutti i suoi connazionali: “Ho sbagliato, chiedo scusa, restiamo tutti a casa. Non so che cosa mia sia passato per la testa. Quando invado i campi, mi consegno da solo agli steward e alle varie polizie. Abbraccio un calciatore e non fuggo. Qui mi è scattato un meccanismo contrario. Boh. Mi scuso con il finanziare, mi hanno beccato in centro“.

SEYCHELLES – Ferri però ha raccontato anche di essere un giocatore di calcio che milita nel campionato delle Seychelles: “Sono calciatore, per questo corro. Gioco in Africa, nel Victoria City, sono esterno di centrocampo, 14 partite e un goal. Ora il campionato è sospeso anche lì per coronavirus. Siamo ultimi in classifica. Si guadagna come nella nostra Serie D, ma ho una casa affacciata su 200 metri di spiaggia, sole dalla mattina alla sera, non so se mi spiego“.

Insomma, un modo per tenersi in forma che però ha pagato profumatamente. Le forze dell’ordine infatti gli hanno inflitto una multa di 400€.