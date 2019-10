Inzaghi: “Fare l’allenatore? Mi hanno convinto Galliani e mio fratello Simone…”

Fino a qualche tempo fa mai avrebbe pensato di diventare allenatore, adesso Filippo Inzaghi, storica bandiera del Milan e della Nazionale, siede sulla panchina del Benevento dopo le esperienze proprio in rossonero, al Bologna e al Venezia.

Intervistato da DAZN, il tecnico ha confessato come è arrivato a decidere di diventare un mister.

RETROSCENA – “Pensavo di restare in questo mondo ma a quarant’anni non accettavo neanche l’idea di smettere”, ha detto Inzaghi. “Quando ho finito la partita col Novara (l’ultima da calciatore ndr) pensavo di giocare ancora, poi ho capito che giocare con un’altra maglia che non fosse stata quella del Milan dopo quello che mi era successo col goal all’ultimo tiro sotto la curva era difficile continuare altrove”. E poi il retroscena: “Come sono diventato allenatore? Grazie a Galliani e anche a mio fratello Simone, che faceva già l’allenatore nelle giovanili della Lazio, oltre che al mio procuratore Tinti. Sono stati loro che mi hanno convinto che potesse essere la strada giusta. E devo dire che hanno avuto ragione”.