Inzaghi: “Reggina in Serie A? Proviamoci. Sullo scudetto dico…”

Sul cammino della sua squadra in cadetteria e sulla sua esperienza, Inzaghi ha commentato: "Credo che di me la gente apprezzi il fatto che do sempre tutto me stesso, che non fingo. Mi nutro dell’affetto della gente, amo il calcio, in qualunque posto e in qualunque categoria. [...]". Sull'approdo nel club: "Era una scommessa difficile, tanti mi consigliavano di non venire a Reggio, la svolta è stata la telefonata del presidente Marcello Cardona (ex arbitro in A e questore, ndr) e il gesto del proprietario Felice Saladini, che ha preso un aereo per venire a Ibiza e poi una barca per Formentera per convincermi, riaccendendo l’entusiasmo che avevo dentro, in un momento difficile".