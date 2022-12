Iran, bloccato aereo con a bordo familiari dell’ex Bayern Daei

Momento di tensione per l'ex calciatore del Bayern Ali Daei da tempo in contrasto con il regime di Teheran. Le autorità iraniane hanno costretto un volo della Mahan Air, il W563 partito dalla capitale e diretto a Dubai, ad atterrare sull'isola di Kish. A bordo c'erano anche la moglie e il figlio dell'ex calciatore e allenatore. Ali Daei , è oggetto di minacce dopo aver espresso il suo appoggio alle proteste in corso da 100 giorni dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini . Secondo il sito Iran International, alla donna e al bambino è stato impedito di lasciare il Paese.

Ali Daei ha commentato così: "Decisione incomprensibile. Le autorità iraniane hanno costretto la mia famiglia a scendere dall'aereo, ma non li hanno arrestati. Non comprendo questo comportamento. Mia moglie e mia figlia sono salite legalmente sull'aereo a Teheran, e avevano in programma di visitare Dubai per alcuni giorni e poi tornare in Iran. Ma l'aereo è stato costretto a rientrare con tutti i passeggeri. Era una caccia al terrorista?", ha detto l'ex attaccante del Bayern Monaco