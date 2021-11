Iran, Nazionale abbandonata dalla Federazione: “Da un anno ci laviamo le stesse divise”

Messaggio dei calciatori della Nazionale

GRIDO D'ALLARME - "Le nostre vittorie sono diventate una cosa normale (per la Federazione) e invece di sostenerci di più, ci hanno completamente dimenticati", il messaggio inizialmente condiviso su Instagram dall'Iran. "È ora di informare le persone dei problemi che stanno affliggendo la Nazionale. Cose che non sogno degne del nome del nostro Paese. Da un anno indossiamo sempre le stesse divise, dopo averle lavate. Abbiamo affrontato delle difficoltà durante il campo d'allenamento in Libano, ma nessuno della Federazione si è lamentato".

Parole che sono ancora leggibili su Twitter dove tale messaggio di aiuto è ben fissato in cima all'account. Ricordiamo che l'Iran sta battagliando per qualificarsi al Mondiale in Qatar del 2022 e al momento è in testa al suo gruppo con 13 punti.