Irlanda del Nord-Italia femminile, le probabili formazioni e dove vederla

"Mi aspetto una gara simile a quella disputata 3 giorni fa dovremo giocare con intensità e fisicità ed essere brave a fare un passo in avanti nella gestione del pallone", ha detto il CT Milena Bertolini alla vigilia. Il desiderio, quindi, da parte dell'Italia è quello di finire il 2022 con una prestazione brillante e, possibilmente, con un risultato positivo. Per farlo ci si affiderà probabilmente a Girelli e Polli in avanti.

Irlanda del Nord-Italia femminile si disputerà, come detto, oggi, martedì 15 novembre 2022 alle ore 20. La sede del match sarà Belfast dove le Azzurre proveranno a riscattare gli ultimi k.o. e a guardare al 2023, anno dei Mondiali in Australia e in Nuova Zelanda, col sorriso.

La sfida della Nazionale del CT Bertolini si potrà vedere live in diretta tv. Tutti gli appassionati di calcio femminile e non solo potranno seguire la partita a partire dalle 20 in diretta televisiva su RaiSport anche in HD. Per chi non potesse avere a disposizione la tv, ci sarà modo di vedere la gara anche in streaming sul sito della Rai e quindi su Rai Play.