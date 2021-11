Irlanda del Nord-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Irlanda del Nord-Italia, si gioca questa sera, lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20:45. La gara di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar vedrà Belfast protagonista con le due squadre impegnate nell’ultima gara del raggruppamento....

Redazione ITASportPress

Irlanda del Nord-Italia, si gioca questa sera, lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20:45. La gara di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar vedrà Belfast protagonista con le due squadre impegnate nell'ultima gara del raggruppamento. Padroni di casa fuori da ogni gioco, Azzurri a caccia del successo per il passaggio diretto al torneo del 2022.

Irlanda del Nord-Italia, le probabili formazioni

Settimana dura dal punto di vista degli infortuni in casa dell'Italia con Roberto Mancini che ha dovuto fare i conti con tante defezioni. L'ultima quella di Sirigu che porta a ben 8 i forfait in questo ritiro. Dovrebbero essere questi i 22 che scenderanno in campo questa sera per Irlanda del Nord-Italia:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.

Dove vedere la partita

La gara tra Irlanda del Nord e Italia, valida per l'ottava e ultima giornata del gruppo C delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali in Qatar, si giocherà nella serata di oggi, lunedì 15 novembre 2021 al Windsor Park di Belfast. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20:45.

La gara decisiva degli Azzurri si potrà vedere in diretta tv sulla Rai, in particolare sul canale Rai 1, che detiene i diritti delle partite della nazionale azzurra. La telecronaca sarà affidata come di consueto ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Irlanda del Nord-Italia sarà visibile anche in diretta streaming. In questo caso gli appassionati potranno connettersi al sito ufficiale di Rai 1 oppure a Rai Play per vedere la gara. Basterà andare sul sito oppure scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.