Irlanda del Nord-Italia, tocca ad Adani: sarà al commento tecnico per la Rai

Novità nel commento tecnico della gara degli Azzurri

Possiamo definirla una promozione. Lele Adani è pronto all’esordio come commentatore della Nazionale sulla Rai. Come riporta Calcio e Finanza che cita LaGazzetta dello Sport, l’ex giocatore anche di Brescia e Inter, ora opinionista televisivo, affiancherà nella telecronaca Alberto Rimedio che questa sera racconterà l'importantissima sfida dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. L’appuntamento è ovviamente su Rai 1, alle ore 20:45.

Per Adani non si tratta comunque del debutto assoluto in telecronaca avendo già fatto "da braccio destro" a Riccardo Trevisani in passato e non solo. L'ex giocatore aveva infatti commentato la finale di Nations League tra Francia e Spagna al fianco di Stefano Bizzotto, voce della finale degli Europei vinta dagli Azzurri questa estate. Per Adani si tratta di un altro step importante dopo aver preso parte alla nota trasmissione 90° Minuto lo scorso 26 settembre.