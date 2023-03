Irlanda-Francia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Irlanda-Francia si sfideranno questa sera, lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20:45 per la gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo 2024.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Irlanda e Francia si giocherà, come detto, questa sera lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20:45. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro per tutti e quindi gratis su TV8 alle ore 20.45. Gli abbonati a Sky potranno assistere al match sul piccolo schermo sintonizzandosi su Sky Sport Calcio (numero 202).