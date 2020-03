Isolamento per coronavirus? Nessun problema per Frank Komba: il guardalinee si allena in casa…

L’emergenza coronavirus è arrivata davvero in ogni parte del mondo. Anche in Tanzania dove Frank Komba, guardalinee riconsciuto dalla Fifa, non si è fatto certo scoraggiare e, nella sua abitazione, non ha dimenticato di mantenersi in forma pensando al suo lavoro.

Vedere per credere le immagini pubblicate da ESPNUK su Instagram che ritraggono l’uomo intento ad allenarsi a muoversi e sollevare la bandierina che ne indica il suo ruolo. Il coronavirus non ha certo impedito a Komba di perdere il sorriso e la voglia di segnalare i tanto fastidiosi – soprattutto per i calciatori – fuorigioco…